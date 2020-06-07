На улице Воскова ночью горела квартира

В ночь на 7 июня в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. На улице Воскова, 18/10 загорелась трехкомнатная квартира.

Сообщение о возгорании поступило в 02:06. В комнате площадью 15 квадратных метров обгорела обстановка на площади шести квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Справиться с огнем удалось к 04:02.

В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.