На улице Воскова ночью горела квартира

На улице Воскова ночью горела квартира
На третьем этаже загорелась квартира. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 7 июня в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. На улице Воскова, 18/10 загорелась трехкомнатная квартира.

Сообщение о возгорании поступило в 02:06. В комнате площадью 15 квадратных метров обгорела обстановка на площади шести квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Справиться с огнем удалось к 04:02.

В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.

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На улице Воскова ночью горела квартира