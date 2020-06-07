Утром спасатели тушили частный дом в Курортном районе

Утром 7 июня на улице Речной в Курортном районе произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 5:46. В ликвидации пожара участвовали 14 человек личного состава и три единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Горела обстановка на первом этаже частного дом. Справиться с огнем удалось к 07:33. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.