Утром спасатели тушили частный дом в Курортном районе

Утром спасатели тушили частный дом в Курортном районе
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

Утром 7 июня на улице Речной в Курортном районе произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 5:46. В ликвидации пожара участвовали 14 человек личного состава и три единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Горела обстановка на первом этаже частного дом. Справиться с огнем удалось к 07:33. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.

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