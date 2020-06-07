Окровавленный мужчина пришел на АЗС в Красносельском районе

На территорию АЗС расположенной на проспекте Ветеранов пришел мужчина с ножевым ранением.

Об этом сообщили в полицию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина 1993 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

По подозрению задержан 1988 года рождения. По предварительной информации, он на пересечении проспекте Ветеранов и улицы Пионерстроя в результате внезапно возникшей ссоры ножом ударил в грудь пострадавшего. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.