Грабитель вернул телефон владельцу, испугавшись экипажа ГИБДД

В Петербурге задержали злоумышленника, который пытался похитить мобильное устройство из автомобиля.

Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области. Все произошло в пятницу, 5 июня, около одного из домов по улице Рузовской. Неизвестный вытащил из припаркованной ГАЗели мобильный телефон водителя. Заметив пропажу, водитель рванул за грабителем.

Однако, далеко бежать не пришлось — злоумышленник заметил экипаж ГИБДД и поспешил вернуть телефон владельцу. При этом он достал нож и пригрозил расправой.

Злоумышленник побежал в сторону Загородного проспекта, где его и поймали полицейские.

Открыто уголовное дело по статье о покушении на грабеж. 47-летнего мужчину задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «продавец» респираторов ограбил покупателя на 510 тысяч на Республиканской.