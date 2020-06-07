Российские колледжи должны открыть двери с 1 сентября

Российские колледжи должны начать работать с 1 сентября.

Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Он также добавил, что колледжи должны научиться работать при любых условиях.

«Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что учебные заведения должны создать условия, чтобы студенты могли учиться без масок, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил подготовить и ввести в эксплуатацию все школы к началу нового учебного года, 1 сентября. По его словам, из-за введенных в городе ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, время на выполнение работ сократилось, однако, несмотря на это, учебный год должен начаться в сроки.