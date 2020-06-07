На Бали турист просидел в колодце шесть дней

Мужчина ничего не пил и не ел на протяжении всех этих дней.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем сообщает издание Indonesia Expat. На Бали национальная поисково-спасательная служба помогла британскому туристу выбраться из колодца. Мужчина рассказал, что угодил туда, когда убегал от преследующей его собаки. На протяжении шести дней турист не ел и не пил, все время звал на помощь, но никто не слышал. Отмечается, что спасателям пришлось надеть на себя защитные костюмы, чтобы никто не заразился коронавирусом. Затем его доставили в больницу. Не уточняется, в каком состоянии находится мужчина и как он себя чувствует сейчас.

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