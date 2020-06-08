В Петербурге конфликт на фоне бесконтактной оплаты закончился для таксиста госпитализацией

В Кировском районе Петербурга разыскивают мужчину и женщину, которые избили таксиста.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня. В отдел полиции поступил сигнал об обнаружении лежащего человека у дома №147 по проспекту Народного Ополчения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители установили, что 25-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Позже сотрудники выяснили, что пострадавший подвозил парочку от дома №15 по улице Современников поселка Новогорелово. Между водителем и пассажирами возник конфликт на фоне бесконтактной оплаты за поездку. В результате таксист получил телесные повреждения, очнулся он уже в больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании любителей автомобильных зеркал. Пьяные мужчины складывали добычу в зонт.