В квартиру на проспекте Королева забрались воры и вынесли драгоценности на 250 тысяч рублей

Вор пробрался в квартиру, когда хозяин уехал на три дня. Фото: Google View

Вор пробрался в квартиру, когда хозяин уехал на три дня. Фото: Google View

В Приморском районе Северной столицы полицейские разыскивают злоумышленников, обворовавших квартиру на проспекте Королева.

Преступники вынесли из дома часы и драгоценности. Об инциденте стало известно 7 июня, когда за помощью к правоохранительным органам обратился 38-летний владелец украденного имущества. Оказалось что мужчина отсутствовал дома в течение трех дней, с 4 по 7 июня.

В это время в его квартире обосновались воры, которые при помощи подбора ключей смогли открыть дверь и выкрасть часы марки «Omega», а также ювелирные изделия. В общей сложности, пострадавшему причинен ущерб на 250 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Композиторов задержали двоих пьяных петербуржцев, решивших поживиться автомобильными зеркалами.