Нижний Буферный пруд на Планерной окрасился в цвет цемента

Нижний Буферный пруд на Планерной окрасился в цвет цемента
Фото: https://vk.com/spb_today

Жители Приморского района Северной столицы встревожены цветом Нижнего Буферного пруда, который приобрел серо-землистый оттенок.

О случившемся очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», сопроводив публикацию фотографиями. «Цвет воды — цемент», — объяснил автор записи. На снимках видно, что вода в пруду действительно стала мутной. В городском комитете по природопользованию объяснили, в чем причина загрязнения.

Оказалось, что к такому цвету воды привели очистные работы на дне пруда. Донные отложения из-за взмучивания переместились на поверхность воды. К привычному виду пруд вернется примерно через месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Василеостровского района заметили в устье Смоленки нефтяное пятно в несколько десятков метров. К счастью, его уже устранили.

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