В реанимации на Вавиловых невменяемый пациент среди дня порезал двух пенсионерок

В реанимации на Вавиловых невменяемый пациент среди дня порезал двух пенсионерок
Елизаветинская больница. Фото: google.maps

В Калининском районе Петербурга две пожилые пациентки получили травмы в реанимации. По предварительным данным, их порезал один из пациентов.

В воскресенье, 7 июня, в полицию поступило сообщение из реанимации городской больницы на улице Вавиловых, дом №14. Сотрудники сообщили что невменяемый пациент нанес колото-резанное ранение брюшной полости 61-летней пациентке, а также колото-резанные ранения брюшной полости и правого коленного сустава 59-летней пациентке.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерки ранее находились на лечении в тяжелом состоянии, после оказания медпомощи они продолжают лечение.

Прибывшие полицейские выяснили, что на пожилых пациенток напал 42-летний мужчина, находящийся на лечении с цирозом печени, расширением вен брюшной полости. Хирургический инструмент, которым были нанесены ранения, мужчина похитил в отделении реанимации.

Мужчина продолжает проходить лечение. Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенник оставил пожилую петербурженку без денег и новой мебели.

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