Мошенник оставил пожилую петербурженку без денег и новой мебели

Мошенник оставил пожилую петербурженку без денег и новой мебели
Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию не в день совершения преступления, так как ожидала заказ мебели. Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который обманным путем перевел на свой банковский счет со счета пенсионерки денежные средства.

В воскресенье, 7 июня, в отдел полиции обратилась 74-летняя женщина. Она просила привлечь к уголовной ответственности мужчину, который 22 и 25 мая обманным путем перевел с ее счета на свой 17 376 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, женщина отметила, что злоумышленник завладел деньгами под предлогом заказа мебели.

Подозреваемого в преступлении задержали у дома №42, по улице 9-я линия В.О. Им оказался неработающий мужчина 1995 года рождения. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конфликт на фоне бесконтактной оплаты закончился для таксиста госпитализацией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание мошенничество
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки в Петербурге на коронавирус проверили более 12 тысяч человек
Следственный комитет начал проверку по факту избиения подростками ...
Нижний Буферный пруд на Планерной окрасился в цвет цемента
В ДТП с Ferrari в центре Петербурга погиб человек
В реанимации на Вавиловых невменяемый пациент среди дня порезал двух пенсионерок
Мошенник оставил пожилую петербурженку без денег и новой мебели
В квартиру на проспекте Королева забрались воры и вынесли драгоценности на ...
В Колпино задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего знакомого