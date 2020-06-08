Мошенник оставил пожилую петербурженку без денег и новой мебели

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию не в день совершения преступления, так как ожидала заказ мебели. Фото: pixabay

Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию не в день совершения преступления, так как ожидала заказ мебели. Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который обманным путем перевел на свой банковский счет со счета пенсионерки денежные средства.

В воскресенье, 7 июня, в отдел полиции обратилась 74-летняя женщина. Она просила привлечь к уголовной ответственности мужчину, который 22 и 25 мая обманным путем перевел с ее счета на свой 17 376 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, женщина отметила, что злоумышленник завладел деньгами под предлогом заказа мебели.

Подозреваемого в преступлении задержали у дома №42, по улице 9-я линия В.О. Им оказался неработающий мужчина 1995 года рождения. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

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