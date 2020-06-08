Похитивший иномарку сожительницы петербуржец ответит перед судом

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в хищении иномарки.

Преступный инцидент произошел в мае текущего года. По данным следствия, обвиняемый нашел объявление о скупке подержанных авто и, представляясь законным владельцем транспортного средства, договорился по телефону о его продаже.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, после мужчина тайно похитил у сожительницы ключи от Volkswagen Golf 1987 года выпуска, переданного ей на хранение потерпевшим. Злоумышленник также прихватил паспорт иномарки, задний бампер и аккумулятор. Машину он продал за 8 тыс. рублей.

В результате преступления потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 15 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга пойдет под суд за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи.