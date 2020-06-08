Байкера госпитализировали с переломом ноги после ДТП с такси на Бабушкина

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла. В результате пострадал байкер.

Авария случилась в понедельник, 8 июня, около дома №9 на улице Бабушкина. Кадры с места дорожного инцидента появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, опубликованной очевидцами, таксист поворачивал налево и «не заметил» летящего по крайней левой полосе мотоциклиста. Второй налетел на переднюю часть машины

По словам свидетелей случившегося, байкера увезли на «скорой» с травмой ноги.

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