Байкера госпитализировали с переломом ноги после ДТП с такси на Бабушкина

Байкера госпитализировали с переломом ноги после ДТП с такси на Бабушкина
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла. В результате пострадал байкер.

Авария случилась в понедельник, 8 июня, около дома №9 на улице Бабушкина. Кадры с места дорожного инцидента появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, опубликованной очевидцами, таксист поворачивал налево и «не заметил» летящего по крайней левой полосе мотоциклиста. Второй налетел на переднюю часть машины

По словам свидетелей случившегося, байкера увезли на «скорой» с травмой ноги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители легковых авто утром не поделили перекресток улиц Маршала Казакова и Доблести.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
В Ломоносове полиция пресекла пьяную драку
Байкера госпитализировали с переломом ноги после ДТП с такси на Бабушкина
В России выявили 8 985 новых случая заражения COVID-19
В Лодейном Поле задержали подозреваемого в преступлениях 28-летней давности
В Петербурге после карантина возобновили работу офисы строительных компаний
В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 50 человек
ЦИК поставил под сомнение проведение достоверного электронного голосования ...