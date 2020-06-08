Сотрудники ГИБДД проверят работу автобусов в Петербурге и Ленобласти

В течение четырех дней, с 8 по 11 июня, на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдет профилактический рейд под названием «Автобус».

Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе управления ГИБДД. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов проинспектируют работу общественного транспорта в регионах, а также проверят соблюдение требований, установленных российским законодательством.

В частности, сотрудники Госавтоинспекции проверят факты нарушения правил заказных пассажирских перевозок, предпринимателей, занимающихся перевозками без регистрации, а также случаи ночной парковки автобусов в неположенных местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двоих сотрудников ГИБДД в Северной столице подозревают в получении взятки в размере 200 тысяч рублей за сокрытие факта совершения преступления.