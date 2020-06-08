В Кировском районе разыскивают женщину, похитившую у 92-летней бабушки 300 тысяч

В Кировском районе Петербурга правоохранители разыскивают женщину, похитившую у пенсионерки крупную сумму денег.

В воскресенье, 7 июня, в отдел полиции обратилась 92-летняя женщина, проживающая в одном из домов по проспекту Стачек. Она рассказала, что 4 июня около 15 часов в ее квартиру позвонила неизвестная, которая, воспользовавшись доверием пенсионерки, похитила 300 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявительница добавила, что деньги находились в шкатулке в одной из комнат.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке задержали электрика, похитившего доллары у пенсионерки.