Турсезон в России планирует открыть в июле

Межрегиональный туризм в России может возобновиться уже с 1 июля. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко заявил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина, что на протяжение всего июня будет идти подготовка туристических объектов к приему путешественников, а уже с июля появится возможность запустить поездки между регионами.

По словам Мишустина, Россия уже готова к постепенному открытию курортного сезона. Он напомнил, что с начала июня во многих регионах открылись санатории. Также он отметил, что власти разработали план выхода туротрасли из карантина.

Он добавил, что внутренний туризм в России пользуется спросом, однако есть одна проблема — неразвитая туристическая инфраструктура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят провести репетицию туристического сезона.