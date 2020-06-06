В Петербурге хотят провести репетицию туристического сезона

В Петербурге хотят провести репетицию туристического сезона
Внутригородской туризм безусловно является отличной возможностью для петербуржцев лучше узнать Северную столицу. Фото: Baltphoto

В комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга хотят приступить к возрождению экскурсионных прогулок в городе уже в ближайшее время.

В ведомстве разработали план так называемой репетиции туристического сезона. В понедельник, 8 июня, соответствующий документ рассмотрят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Северной столицы и примут решение, достаточно ли безопасно возобновлять экскурсии в Петербурге.

План подразумевает, что все виды прогулок, — пешие, автомобильные, речные, — сделают доступными именно жителям города. Таким образом удастся прорепетировать работу с иногородними и иностранными путешественниками, понять, как лучше организовать процесс. В пресс-службе комитета подчеркивают, что все экскурсии непременно должны проводиться на открытом воздухе и либо в индивидуальном, либо в семейном формате с соблюдением всех правил безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова негативно оценила готовность города к туристической активности.

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