Три миллиона жителей Петербурга пользуются социальными услугами

В понедельник, 8 июня, в Северной столице отмечается День социального работника. Соцуслуги жителям Петербурга предоставляют 20 тысяч работников этой сферы.

Об этом рассказал губернатор города на Неве Александр Беглов в ходе посвященной празднику видеоконференции. Градоначальник также заявил, что социальными услугами в Петербурге пользуются три миллиона жителей. Беглов также напомнил о том, как развивается отрасль социальной политики в городе: в прошлом году была создана служба социальных участковых, которые упрощают процесс получения льгот. Прогрессивный метод переняли и другие регионы.

Губернатор подчеркнул, что в период пандемии коронавируса соцработники продолжают выполнять свои обязанности, в связи с чем им положены стимулирующие выплаты в размере от 10 до 60 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор поздравил социальных работников с профессиональным праздником.