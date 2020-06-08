В Петербурге выплаты получат работающие на дому соцработники

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что сейчас власти работают над введением дополнительных выплат для соцработников, работающих на дому во время пандемии.

Градоначальник заявил во время видеомоста, посвященного Дню социального работника, что сейчас, в условиях пандемии, соцработники и медики продолжают исполнять свой долг, оказывая реальную помощь жителям Петербурга.

«На сегодняшний день стимулирующие выплаты не коснулись соцработников, оказывающих услуги на дому. Безусловно, это несправедливо. Мы знаем об этой проблеме, будем думать о ее решении», — сказал Беглов.

Смольный уже подготовил выплаты для сотрудников социальных стационаров, работающих во время пандемии с повышенной нагрузкой. Им положены выплаты в размере от 10 до 60 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники социальных учреждений в Петербурге начали получать выплаты от властей.