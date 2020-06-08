Рабочие откопали мину на набережной Екатерингофки

Взрывотехники ОМОН обследовали подозрительный предмет, найденный в Кировском районе Петербурга.
Согласно информации пресс-службы городского главка МВД Росгвардии, дежурная часть получила сообщение о подозрительной находке примерно в 11.30 в понедельник, 8 июня.
Рабочие во время проведения земляных работ на набережной реки Екатерингофки откопали металлический предмет, внешне похожий на мину. Они сразу прекратили работы, огородили предмет и сообщили об этом в правоохранительные органы.
Прибывшие на место специалисты установили, что это учебная противотанковая мина ТМ-62, которая не представляет опасности. Предмет увезли на дальнейшую утилизацию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе нашли боеприпас времен ВОВ. Взрывотехники ОМОН установили, что это 81-миллиметровая миномётная мина времён ВОВ