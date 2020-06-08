Иванович может покинуть «Зенит» после окончания сезона

Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего месяца.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщает NevaSport.ru. Защитник петербургского клуба «Зенит» Бранислав Иванович может покинуть команду уже после окончания текущего сезона. Отмечается, что его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года и пока что стороны не обсуждали продление. Вполне возможно, что игрок захочет вернуться на родину и завершить карьеру в «Црвене Звезде».

Напоминаем, что долгое время Бранислав Иванович играл за лондонский «Челси», а три года назад присоединился к «Зениту».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Конор МакГрегор в очередной раз завершает карьеру. Впервые ирландец объявил о завершении карьеры весной 2016 года. Тогда он не продержался и полугода, вернувшись на ринг уже в августе. Затем он решил, что больше не хочет драться, в марте 2019 года.