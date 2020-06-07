Конор МакГрегор в очередной раз завершает карьеру

Ирландский боец уже не раз объявлял о завершении карьеры, но всегда возвращался на ринг. Это уже его третий уход из спорта.

Боец ММА родом из Ирландии Конор Макгрегор решил напомнить о своей персоне очередным уходом из спорта. Ирландец заявил о завершении своей карьеры в своем твиттере.

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Всем спасибо за удивительные воспоминания! Какой путь это был!», — пишет 31-летний МакГрегор.

Впервые ирландец объявил о завершении карьеры весной 2016 года. Тогда он не продержался и полугода, вернувшись на ринг уже в августе. Затем он решил, что больше не хочет драться, в марте 2019 года. Тут он выдержал без боев уже побольше — в январе он сразился с американцем Дональдом Серроне, одержав победу нокаутом за 40 секунд.

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