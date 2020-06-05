С 8 июня все клубы НХЛ смогут открыть тренировочные базы

До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр каждая. Фото: Pixabay

До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр каждая. Фото: Pixabay

Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила о переходе на второй этап возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

С 8 июня все клубы НХЛ смогут открыть свои базы, а хоккеистам будет разрешено возобновить тренировки, но в индивидуальном режиме. Те хоккеисты, которые захотят вернуться на базу, будут распределены по небольшим группам — максимум шесть человек в одной.

В лиге отметили, что перед тем, как начать тренировки, все хоккеисты пройдут тестирование на COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 698 370 человек. Скончались 393 142, при этом 3 244 574 человека выздоровели.

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