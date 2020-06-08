Петербуржцы перестали бояться коронавируса и отправились на прогулку

Петербуржцы перестали бояться коронавируса и отправились на прогулку
Граждане наслаждаются хорошей погодой. Фото: pixabay.com

Индекс самоизоляции оставляет желать лучшего на протяжении долгого времени.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Самоизоляция». Теплая погода в городе действует на граждан магическим образом: люди не могут усидеть дома и отправляются гулять. В связи с этим режим самоизоляции в восемь часов вечера равен 2,9 баллам, до этого он составлял всего 2,4 балла. Это значит, что несмотря на пандемию, по Северной столице гуляют множество людей.

При этом утром индекс самоизоляции оценили в 3,6 балла – что странно, ведь многим нужно было идти на работу. На данный момент на улице плюс 26 градусов и дует ветер со скоростью 3 метра в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга готовятся к снятию ограничений. Его представят гражданам уже в ближайшее время. При этом Беглов понимает, что поступать нужно крайне осторожно, чтобы не навредить.

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