Солдат-срочник погиб в Рязани из-за неосторожного обращения с оружием

В воинской части воздушно-десантных войск в Рязани погиб военнослужащий.

Об этом стало известно в понедельник, 8 июня. Как сообщает ТАСС, проверку по факту смерти солдата организовало командование Рязанского гарнизона совместно с городской полицией. Известно, что смерть военнослужащего наступила в результате огнестрельного ранения.

По предварительной информации, молодой человек грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием. Военные и правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти солдата.

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