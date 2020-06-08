Солдат-срочник погиб в Рязани из-за неосторожного обращения с оружием

Солдат-срочник погиб в Рязани из-за неосторожного обращения с оружием
Солдат погиб от огнестрельного ранения. Фото: пресс-служба ЗВО

В воинской части воздушно-десантных войск в Рязани погиб военнослужащий.

Об этом стало известно в понедельник, 8 июня. Как сообщает ТАСС, проверку по факту смерти солдата организовало командование Рязанского гарнизона совместно с городской полицией. Известно, что смерть военнослужащего наступила в результате огнестрельного ранения.

По предварительной информации, молодой человек грубо нарушил требования безопасности при обращении с оружием. Военные и правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти солдата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве задержали стрелявшего из окна по прохожим, есть погибшие. Он ранил трех человек, одна из пострадавших скончалась в больнице. Злоумышленника задержали. Очевидцы рассказывали, что стрельба длилась не менее 20 минут.

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