Мария Захарова получила новый дипломатический ранг

Президент России уже подписал соответствующий указ.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Такой чести удостоились также некоторые коллеги Захаровой, со списком можно ознакомиться на сайте.

Напоминаем, что свой пост официальный представитель МИД занимает с августа 2015 года. До этого она была заместителем директора департамента информации и печати ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Захарову возмутила статья Bloomberg о смертях от коронавируса в России. Направление ей, по словам Захаровой задал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Россия и Китай распространяют дезинформацию в условиях пандемии коронавируса, что «изменяет миропорядок».