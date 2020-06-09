Пригожин активно отбивается от комментариев после скандала

Продюсер привлек много внимания своими словами о бедствующих артистах.

Об этом стало известно 8 июня. Продюсер Иосиф Пригожин выложил новое видео в своем Instagram-аккаунте. На нем он сидит в машине и говорит, что в такое непростое время ему придется заняться перевозками пассажиров, чтобы оставаться наплаву. Некоторые пользователи от души посмеялись, а другие раскритиковали Пригожина за шутки на эту тему. Подписчики отмечают, что продюсер рассуждал о бедности, а сам ездит на дорогой машине.

«У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?»

— спросил Пригожин у одной из комментаторов.

Отвечая на другие комментарии, продюсер подчеркнул, что говорил не о себе, а о других артистах, которые находятся в бедственном положении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин посоветовал Шнурову полечиться в Кащенко. Продюсер убежден, что поведение артиста нельзя не считать свинским, а также попросил Шнурова не называть Валерию «тетей Лерой» – таких племянников звезде не нужно