Пригожин посоветовал Шнурову полечиться в Кащенко

Конфликт между продюсером и музыкантом набирает обороты.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем рассказал продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Он прокомментировал слова Сергея Шнурова, который заявил, что Пригожину и певице Валерии нужно обратиться за медицинской помощью. Продюсер убежден, что поведение артиста нельзя не считать свинским, а также попросил Шнурова не называть Валерию «тетей Лерой» – таких племянников звезде не нужно.

«Что касается медицинской помощи, то, в принципе, мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему»,

— добавил Пригожин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин требует у Шнурова извинений перед Валерией. Продюсер не стерпел оскорблений в сторону своей семьи.