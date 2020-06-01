Пригожин требует у Шнурова извинений перед Валерией

Продюсер не стерпел оскорблений в сторону своей семьи.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказал продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала НТВ. Он обратился с экрана к музыканту Сергею Шнурову и потребовала у него извинений перед Валерией. Продюсер пристыдил артиста и заявил, что Шнуров прекрасно понимает, что певица имеет хороший голос и ей не нужна фонограмма.

«Более профессионального человека на планете не найдешь, поэтому за Валерию я тебе многое не прощу»,

— заявил Пригожин.

Продюсер возмущен тем, какие слова себе позволяет употреблять Шнуров. Он назвал мат из уст музыканту – пошлостью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров заявил о ненужности российских звезд. Он отметил, что главный вывод конфликта состоит в том, что российским поклонникам все равно на то, как живут их кумиры.