Шнуров заявил о ненужности российских звезд

Он убежден, что поклонникам абсолютно все равно на положение артистов.

Музыкант Сергей Шнуров подытожил спор с продюсером Иосифом Пригожиным, пишет «Комсомольская правда». Он отметил, что главный вывод конфликта состоит в том, что российским поклонникам все равно на то, как живут их кумиры. Если знаменитости начинают жаловаться на материальные проблемы, их тут же отсылают работать в грубой форме. Во время пандемии коронавируса даже самые преданные фанаты не оказывают поддержки артистам.

«Как я думаю, фокус здесь в том, что популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию, миф, которому они служат из последних «творческих» сил»,

— заявил Шнуров.

Звезд, в свою очередь, не волнуют их слушатели. Они больше озабочены тем, чтобы обзавестись связями и хорошо жить благодаря этому.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров посмеялся над Пригожиным, который жалеет артистов.