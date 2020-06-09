На КАД в Кронштадте девушка не справилась с управлением и упала с мотоцикла

Ночью 9 июня на развязке КАД в Кронштадте девушка не справилась с управлением и упала с мотоцикла.

По словам, очевидцев, ее спасла экипировка, поэтому она не пострадала. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Вовремя соскочила на асфальт — экипировка сделала свое дело. Я подошел поздравил ее с днем рожденья, на адреналине она сказала, что все Чикаго, надеюсь без серьезны последствий», — рассказал водитель, который проезжал мимо.

По его словам, если он двигался быстрее, то мог бы сбить мотоциклистку. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла. В результате пострадал байкер. Авария случилась в понедельник, 8 июня, около дома №9 на улице Бабушкина.