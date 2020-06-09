В Шушарах ночью вспыхнула бытовка

В ночь на 9 июня в Шушарах произошел пожар.

На Старорусском проспект, 13/1 сгорела металлическая бытовка, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о возгорании поступило в 4:19. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Цельнометаллическая бытовка размером 3 на 4 метра с внутренней деревянной обшивкой полностью выгорела. Справиться с огнем удалось к 4:30.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.