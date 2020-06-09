Жители Кораблестроителей и Бурцева сообщили о «взрывах» в оборудовании трансформаторов

Во дворах Красносельского района Петербурга местные жители услышали звуки взрывов, доносящихся от трансформаторных подстанций.
О происходящем стало известно вечером понедельника, 8 июня. Кадры с места событий опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что на месте работали пожарные и полицейские.
По словам местных жителей, в домах на Кораблестроителей из-за подозрительного хлопка исчезло электричество.
«Что-то взорвалось», — написал автор записи.
На улице Бурцева горожане также услышали хлопок, а позднее заметили дым в трансформаторной будке.
Как сообщил «78.ru», в пресс-службе «Россети Ленэнерго» уточнили, что в зоне отключения находятся два жилых дома. Электроснабжение было восстановлено.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о восстановлении электричества на Васильевском острове.