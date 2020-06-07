Электричество вернулось на Васильевский остров

Сегодня днем, 7 июня, в дома на Васильевском острове вернулось электричество после блэкаута.

О восстановлении электроэнергии сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго». Свет вернули потребителям на Васильевском острове в 15.06. Работы по восстановлению потребовались после «технологического нарушения с возгоранием на оборудовании абонента».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жилых домах на Васильевском острове пропало электричество. Стало известно, что в полдень доме №55 на улице Калинина произошел пожар в здании трансформаторной подстанции «Волхов-Южная». Там загорелся трансформатор. Без электричества остались 75 домов.