В жилых домах на Васильевском острове пропало электричество

Жители Васильевского острова остались без электричества в квартирах из-за блэкаута, который случился в воскресенье, 7 июня.

Свет пропал из-за срабатывания защит на оборудовании 110кВ, сообщили в «Ленэнерго». По этой причине перестали работать светофоры и остановилось движение трамваев, а также пропало электричество в жилых домах.

Специалисты предприятия уже начали работы по восстановлению электроснабжения на острове. Бригады начали приступили к работам сразу после получения информации об отключении.

Кроме того, стало известно, что в полдень доме №55 на улице Калинина произошел пожар в здании трансформаторной подстанции «Волхов-Южная». Там загорелся трансформатор.

Без электричества остались 75 домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четырехэтажном доме во Фрунзенском районе произошел пожар.