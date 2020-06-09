Массовое ДТП произошло на севере КАД

Массовое ДТП произошло на севере КАД
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 9 июня на севере КАД произошло массовое ДТП.

«Паровозик на внешнем кольце КАД между Энгельса и Выборгским шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По меньшей мере восемь легковых автомобилей попали в ДТП в среднем ряду внешнего кольца КАД. Авария случилась между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе.

В районе ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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