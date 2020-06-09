Две ГАЗели не смогли разъехаться на Пионерской улице

Утром 9 июня на Пионерской улице произошло ДТП с участием двух ГАЗелей.

«На Пионерской улице в сторону набережной встали 2 газели, пробке быть. Планируйте маршрут заранее», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, большегрузы встали друг за другом возле тротуара в правой полосе движения. ДТП осложнило дорожную ситуацию.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.