В Шушарах под утро полностью сгорела строительная бытовка

В Шушарах под утро полностью сгорела строительная бытовка
В 04:27 пожар локализован. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Пушкинском районе пожарные тушили строительную бытовку. Спасти ее не удалось — конструкция полностью выгорела.

Возгорание произошло возле дома №13 на Старорусском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:19. По предварительной информации, девять спасателей прибыли на место происшествия в поселке Шушары, где увидели горящую строительную бытовку.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, цельнометаллическая конструкция с внутренней деревянной обшивкой полностью сгорела. В 04:27 пожар локализован.

Выясняются причины пожара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Дубках девять спасателей более часа тушили полыхающий дом. Информация о пострадавших не поступала.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу пожар происшествия шушары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кипени водитель погиб после наезда на бетонную полусферу
В Петербурге сотрудница следственного изолятора обезвредила напавшего на ...
На Украине зафиксировано 394 новых случая COVID-19
Петербуржцам вот-вот представят план по отмене ограничений, однако просят ...
На Шереметьевской у девушки угнали иномарку за 5 миллионов рублей
В Шушарах под утро полностью сгорела строительная бытовка
Две ГАЗели не смогли разъехаться на Пионерской улице
В Дубках девять спасателей более часа тушили полыхающий дом