В Шушарах под утро полностью сгорела строительная бытовка

В Пушкинском районе пожарные тушили строительную бытовку. Спасти ее не удалось — конструкция полностью выгорела.

Возгорание произошло возле дома №13 на Старорусском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:19. По предварительной информации, девять спасателей прибыли на место происшествия в поселке Шушары, где увидели горящую строительную бытовку.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, цельнометаллическая конструкция с внутренней деревянной обшивкой полностью сгорела. В 04:27 пожар локализован.

Выясняются причины пожара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Дубках девять спасателей более часа тушили полыхающий дом. Информация о пострадавших не поступала.