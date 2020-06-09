В Петербурге сотрудница следственного изолятора обезвредила напавшего на нее грабителя

В Петербурге сотрудница следственного изолятора обезвредила напавшего на нее грабителя
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге злоумышленник отобрал у женщины телефон, однако ей удалось его обезвредить и передать сотрудникам полиции.

Инцидент произошел в ночь на 8 июня у дома 5/1 по Петергофскому шоссе. Как стало известно gazeta.spb.ru, 27-летняя Алина, сотрудница следственного изолятора №6 Петербурга, возвращалась домой, когда к ней подбежал мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и попытался скрыться. Молодая женщина не растерялась. Она вернула похищенный смартфон, но и скрутила нападавшего, применив приемы борьбы, после чего передала его вызванным сотрудникам полиции. Выяснилось, что задержанным оказался 28-летний ранее судимым уроженцем Удмуртии без определенного места жительства.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 161 УК РФ (покушение на грабеж).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти правоохранители поймали трех мужчин, которые забрались в дом и напали на двух женщин, а затем вынесли все ценные вещи.

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