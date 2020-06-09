Трамвай въехал в автобус на Лиговском и собрал крупную пробку

На Лиговском проспекте трамвай въехал в автобуса. На участке образовалась крупная пробка.

Авария случилась сегодня, 9 июня, возле Кузнечного переулка. На фотографиях, опубликованных в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», видно, что дорогу не поделили трамвай и автобус 76. Задняя часть последнего сильно прогнулась под натиском трамвая.

По словам очевидцев, крупная пробка,судя по всему, еще не скоро сойдет на нет. В настоящее время автобус ждет спецпомощь. Пассажирам пришлось искать себе другой транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две ГАЗели не смогли разъехаться на Пионерской улице. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.