Двое петербуржцев попытались пронести мимо касс продукты на 8 тысяч

Двое петербуржцев попытались пронести мимо касс продукты на 8 тысяч
Воришек задержали. Фото: Pixabay

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух воришек, которые пытались в разных магазинах пронести мимо кассы продукты.

Инциденты произошли в понедельник, 8 мая. Оба мужчины были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Общая сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Как сообщил на сайте вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти, росгвардейцы получили информацию, что в 6:33 в гипермаркете на набережной Обводного канала сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия они задержали мужчину, который пытался вынести продукты и алкоголь мимо кассы.

Вечером в гипермаркете на Руставели уже другой покупатель также пытался украсть товар, но был замечен охраной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Росгвардии пресекли кражу интернет-оборудования на улице Чайковского.

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