Сработавшая сигнализация спугнула домушника, который пробрался в квартиру на Ветеранов

Сработавшая сигнализация спугнула домушника, который пробрался в квартиру на Ветеранов
На данный момент домушника разыскивает полиция. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга неизвестный попытался проникнуть в квартиру, взломав замок входной двери. Но злоумышленника спугнула сигнализация.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в охраняемой квартире на проспекте Ветеранов. Информацию о взломе получили сотрудники Росгвардии. Они осмотрели дверь и помещение.

Как сообщила вневедомственная охрана города и Ленобласти, в результате были выявлены следы взлома, но что-нибудь вынести злоумышленник не успел.

На данный момент домушника разыскивает полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое петербуржцев попытались пронести мимо касс продукты на 8 тысяч. Оба мужчины были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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