Приморский район Петербурга остался лидером по вводу жилья в мае

Кроме того, за май в Петербурге сдали восемь объектов, в том числе, школу на 1100 мест в Приморском районе, комплекс зданий фармацевтического производства в Петродворцовом районе и складское здание в Пушкинском районе. Фото: pixabay.com

Кроме того, за май в Петербурге сдали восемь объектов, в том числе, школу на 1100 мест в Приморском районе, комплекс зданий фармацевтического производства в Петродворцовом районе и складское здание в Пушкинском районе. Фото: pixabay.com

В мае Приморский район Северной столицы, как и в прошлом году, стал лидером по количеству сданного в эксплуатацию жилья.

В общей сложности, по итогам мая текущего года в Петербурге введено в эксплуатацию более 86 тысяч квадратных метров жилой площади, то есть 30 домов суммарно на 2 214 квартир, с учетом индивидуального строительства. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в комитете по строительству города на Неве.

В лидирующем Приморском районе сдали 74 267,50 кв. м. жилья, там завершилось строительство дома на 2 121 квартиру. Затем расположился Центральный район, где сдали в эксплуатацию один дом на 65 квартир с жилой площадью 5 478,50 «квадратов». Третье место занял Выборгский район, где построено 13 домов и 13 квартир, общая площадь которых почти 4 тысячи квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вернулись к работе офисы строительных компаний.