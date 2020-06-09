В Петербурге и Ленобласти завершился рейд по проверке таксистов

В Петербурге и Ленобласти завершился рейд по проверке таксистов
Стражи порядка изъяли 230 машин такси. Фото: pixabay.com

Сотрудники управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области подвели итоги профилактического рейда по таксистам.

Инспекция проводилась с 1 по 3 июня 2020 года, в ходе мероприятия правоохранители выявляли нарушения в сфере пассажирских перевозок. В течение рейда сотрудники ГИБДД осмотрели 4,9 тысяч транспортных средств, оказывающих услуги по перевозкам. Среди них выявили 79 водителей, не имеющих разрешения на вождение в России.

Кроме того, было составлено 310 административных протокола за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Еще трое водителей оказывали услуги такси вовсе не имея прав. Также несколько человек незаконно пользовались обозначениями такси.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце мая в Петербурге прошел рейд по выявлению тонированных автомобилей.

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В Петербурге и Ленобласти завершился рейд по проверке таксистов
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