Защитники Муринского парка выиграли дело в городском суде Петербурга

Во вторник, 9 июня, городской суд Санкт-Петербурга признаке незаконным перевод участка почти в 2 гектара Муринского парка из рекреационной зоны в спортивную.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Постановление городского суда еще не вступило в законную силу. После этого дело вернут в Куйбышевский районный суд, где активисты планируют добиваться окончательного запрета на строительство второй очереди спортивного комплекса «Нова Арена» на площади 1,8 га, входящей в состав Муринского парка.

Как объясняют защитники парка, территория, на которой предполагается строительства спорткомплекса компанией «Анна Нова», густо засажена березами. Железо-бетонные плиты, автодорога, плитка и трансформаторная подстанция, по проекту застройщика, должны заменить около 200 деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные в Мурино получат новый спецтранспорт.