В Комздраве Петербурга раскрыли подробности о 40 новых жертвах коронавируса

Умершим пациентам было от 36 до 93 лет. Фото: pixabay.com

Умершим пациентам было от 36 до 93 лет. Фото: pixabay.com

В Комитете здравоохранения Северной столицы раскрыли подробности о новых жертвах коронавирусной инфекции, за сутки зарегистрировали 41 смерть.

В ведомстве, при публикации данных о летальных случаях, ориентировались на оформленные медицинские свидетельства о смерти. Таким образом, ко вторнику, 9 июня, было зарегистрировано более 40 летальных исходов от COVID-19. Все пациенты скончались в последние недели.

Среди погибших 18 мужчин в возрасте от 36 до 93 лет, и 23 женщины, которым было от 38 до 93 лет. Основной причиной смерти официально является коронавирусная инфекция, однако все пациенты страдали хроническими заболеваниями, такими как кардиосклероз, сахарный диабет, атеросклероз, онкология и другие диагнозы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге порядка 40 пациентов с коронавирусом получили необходимую плазму, донорами которой стаи люди, победившие болезнь.