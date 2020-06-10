Во время пандемии число безработных в Петербурге достигло 80 тысяч человек

Во время пандемии число безработных в Петербурге достигло 80 тысяч человек
Безработица, по прогнозам специалистов, вырастет до 130 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Количество людей, потерявших работу во время коронавирусного кризиса, в Северной столице достигло 80 тысяч человек.

Об этом рассказал председатель петербургского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко. Чиновник также добавил, что на данный момент на рынке труда в городе на Неве доступно около 32 тысяч вакансий. Между тем, Чернейко добавил, что, согласно прогнозам специалистов, сложного положения избежать не удастся: к лету число людей, оставшихся нетрудоустроенными, вырастет до 130 тысяч.

Глава ведомства пояснил, что к нынешним безработным добавятся те, кто пострадал от последствий глубокого экономического кризиса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Петербурге по итогам мая стали предложения в сфере медицины и производственных предприятий.

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