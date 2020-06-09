Названы районы Ленобласти, где чаще всего кусают клещи

Роспотребнадзор назвал лидирующие по укусам клещей районы Ленинградской области.

Как сообщает региональное управление ведомства, за минувшую неделю, со 2 по 8 июня, в Ленобласти за помощью в медучреждения обратились 362 человека, которых покусали клещи. Среди них были 117 детей. Всего же с начала сезона зафиксировано 2216 укусов паразитов.

Чаще всего от укусов клещей страдали жители Тихвинского (430 пострадавших), Подпорожского (243) и Гатчинского (181) районов. Эти районы занимают лидерство в рейтинге уже вторую неделю.

Между тем, стоит отметить, что клещи в этом году не так активны, если сравнивать со среднемноголетними значениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита в этом году.