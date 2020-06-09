Медведев допустил рост преступности среди мигрантов, оставшихся без работы в России

Медведев допустил рост преступности среди мигрантов, оставшихся без работы в России
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о риске роста уровня преступности среди приезжих, которые потеряли работу и не смогли вернуться на родину.

По словам Медведева, которые приводит ТАСС, последствия коронавирусной пандемии и кризиса, включая рост преступности, могут быть достаточно продолжительными. Также он имеет в виду обострение ситуации с вирусом, новые волны пандемии и дополнительные ограничения.

Он надеется, что России в скором времени удастся выйти «из этого крайне сложного периода». Кроме того, политик отметил, что в целом принятые Россией меры доказали свою эффективность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявлено 8 595 новых случаев коронавируса. Всего в стране сейчас 485 253 зараженных, 6 142 погибших, выздоровело 242 397 человек.

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