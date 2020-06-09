Терапевт рассказала, какую опасность несет мороженое

Врач-терапевт Ольга Кашубина объяснила, кому стоит отказаться от употребления мороженого.

По словам врача, главную опасность в составе мороженого представляет сахар, из-за которого вы можете набрать лишние килограммы или испортить зубы и десны — мороженое может спровоцировать кариес. Об этом врач рассказала в интервью радио Sputnik.

По этим причинам, как минимум, стоит чистить ребенку зубу после того, как он поест мороженое, говорит Кашубина.

Кроме того, медик напомнила, что в составе мороженого есть лактоза, которая может навредить людям с аллергией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог назвала самый опасный суп. Таковым является многими любимая мясная солянка, в состав которой входят колбасы, сосиски и копчёности. Из-за входящих в суп ингредиентов он насыщен жирами, которые способны нанести серьезный вред здоровью.