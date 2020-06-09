Терапевт рассказала, какую опасность несет мороженое

Терапевт рассказала, какую опасность несет мороженое
Мороженое вредно для зубов. Фото: Pixabay

Врач-терапевт Ольга Кашубина объяснила, кому стоит отказаться от употребления мороженого.

По словам врача, главную опасность в составе мороженого представляет сахар, из-за которого вы можете набрать лишние килограммы или испортить зубы и десны — мороженое может спровоцировать кариес. Об этом врач рассказала в интервью радио Sputnik.

По этим причинам, как минимум, стоит чистить ребенку зубу после того, как он поест мороженое, говорит Кашубина.

Кроме того, медик напомнила, что в составе мороженого есть лактоза, которая может навредить людям с аллергией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог назвала самый опасный суп. Таковым является многими любимая мясная солянка, в состав которой входят колбасы, сосиски и копчёности. Из-за входящих в суп ингредиентов он насыщен жирами, которые способны нанести серьезный вред здоровью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач здоровье мороженое питание
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Воронеже полицейский устроил смертельное ДТП с пешеходами
Детские лагеря в Ленобласти начнут подготовку к открытию с 15 июня
Терапевт рассказала, какую опасность несет мороженое
Медведев допустил рост преступности среди мигрантов, оставшихся без работы ...
Подростки из Красноярского края учились делать бомбы, их поймала ФСБ
«Водоканал» рассказал, какие районы Петербурга сильнее затопило
Роскачество рассказало, как сбросить лишние килограммы после самоизоляции
Попова надеется, что 1 сентября начнут работать школы